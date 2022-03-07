10 نصائح لتعلم اللغة الإنجليزية بسرعة وسلاسة

المستقلة /- اللغة الإنجليزية هي لغة ممتعة للتعلم، وعلى الرغم من أنها تعتبر لغة سهلة الوصول وسهلة التعلم نسبياً، ومع 750.000 كلمة وتهجئة، فإن تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة قد يبدو مستحيلاً حتى مع أكثر المعلمين احترافية ومهارة. سيدتي تقدم لك عشر نصائح لتعلم اللغة الإنجليزية بسلاسة من موقع www.ef.com.

فيما يلي أهم النصائح حول كيفية تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة:

1. اقرئي كل ما يمكنك الحصول عليه

الأدب الكلاسيكي، والأغلفة الورقية، والصحف، والمواقع الإلكترونية، ورسائل البريد الإلكتروني، وخلاصة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، وصناديق الحبوب، فإذا كانت باللغة الإنجليزية، فاقرئيها، حيث سيكون هذا المحتوى مليئاً بالمفردات الجديدة المثيرة، بالإضافة إلى قدر لا بأس به تعرفينه بالفعل، يساعدك هذا على التحسن بسرعة، حيث يمنحك التعرض للمفردات المكتسبة أمثلة جديدة في السياق، وبالتالي يعزز هذه الكلمات في عقلك. من ناحية أخرى، يعد تعلم كلمات وتعبيرات جديدة أمراً ضرورياً لبناء ترسانة من المفردات الخاصة بك، خاصة في لغة مثل اللغة الإنجليزية تحتوي العديد من الكلمات.

2. لاحظي بنشاط المفردات الجديدة

هذه النصيحة كلاسيكية لسبب وجيه فعندما نتعلم، غالباً ما نستمتع بكلمة جديدة من العبارة لدرجة أن نسيانها يبدو مستحيلاً. لكن هذا ليس صحيحاً تعوّدي على حمل دفتر ملاحظات غير تقليدي أو استخدام أداة مثل Evernote. عندما تسمعين أو تقرئين كلمة أو تعبيراً جديداً، اكتبيه في سياقه: أي في جملة مع تدوين معناها. هذا يوفر لك الوقت لأنك لن تعودي إلى تلك الكلمة وتسألي نفسك: “ماذا تعني هذه الكلمة؟”.

3. تحدثي مع بشر حقيقيين

لاحظي بنشاط المفردات الجديدة

ما هي اللغة إذا لم يتم التواصل؟ التحدث بلغة يساعدها على البقاء في رأسك أفضل بكثير من مجرد قراءتها أو كتابتها. فكري فقط في عدد المرات التي سمعت فيها أشخاصاً يقولون إنهم “يفهمون، لكن لا يمكنهم التحدث باللغة الإنجليزية”. ابحثي عن متحدثين أصليين لتبادل اللغة بشكل غير رسمي، أو سجلي في دورة، أو خذي دروساً عبر الإنترنت.

4. الاشتراك في البودكاست أو قنوات يوتيوب (باللغة الإنجليزية)

مثل الفكاهة، السياسة، التدوين، والطبخ، مع الموضوعات التي تغطي كل الاهتمامات التي يمكن تخيلها، هناك بودكاست أو قناة Youtube ناطقة باللغة الإنجليزية متاحة لك. اشتركي في القليل واستمعي أثناء القيادة أو شاهدي أثناء التنقل إلى العمل. في البداية، قد تجدين اللهجات الأصلية صعبة، لكن التزمي بها وستبدئين قريباً في فهم ما تسمعينه.

5. السفر إلى الخارج

السفر إلى الخارج

إذا كانت هناك طريقة أفضل لتعلم اللغة الإنجليزية من الانغماس فيها أثناء العيش والدراسة في بلد يتحدث الإنجليزية، وليس سراً أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر انتشاراً في العالم، ومع وجود قائمة طويلة من البلدان للاختيار من بينها، يمكنك تحديد بيئة التعلم المثالية.

تابعي المزيد: أغرب لغات العالم

6. استخدمي أصدقاءك

هل لديك أصدقاء يقومون بالنشر عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية؟ قد تكون مقالات إخبارية أو مجلات أو مقاطع فيديو أو محادثات أو منشورات مدونة أو أغاني أو أي شيء آخر، تابعيهم وستستفيدين الكثير.

7. اسأل/ اسألي الكثير من الأسئلة

ربما قتل الفضول القط، لكنه دفع أيضاً متعلم اللغة إلى الطلاقة، بينما تتعلم اللغة الإنجليزية، ستجمعين قريباً كماً هائلاً من الأسئلة. كوني فضولية وقومي بحلها، إذا كنت مسجلة في دورة، فاسألي معلمك أو اعثري على إجابات في المدونات أو مواقع الويب اللغوية، أو اسأل المتعلمين الآخرين.

8. أخذ زمام المبادرة من النجوم

اخلطي ما تعلمته عن طريق اختيار ممثل أو مغنٍ يتحدث اللغة الإنجليزية، ثم توجهي إلى الإنترنت، وابحثي عن مجموعة من المقابلات التي أجروها، وشاهديها مرة لمعرفة جوهر الحديث، ثم مرة أخرى، خذي وقتاً لتدوين التعبيرات الشيقة والكلمات التي نسمعها. من المؤكد أن اللغة العامية والقصص والفكاهة والحكايات التي تأتي من هذه المقابلة ستمنحنا الكثير لنعمل معه!

9. ابدئي بما تحتاجينه حقاً

من المرجح أن تسير دراستك للغة الإنجليزية بسرعة أكبر إذا كنت تذكرين نفسك باستمرار بدوافعك للتعلم. ثم ركزي على المفردات المتعلقة بدراستك. اصقلي مهاراتك في بداية المحادثة لاستخدامها مع المشاركين الآخرين. وقد تكون مفردات السفر والسياحة دليلك.

10. لا تقسي على نفسك وأنتِ محبطة

عندما تبدئين في الشعور بأنك لم تصلي لأي نجاح لا تقولي، “أنا لا أتحدث الإنجليزية”، أو “لن أفهم هذا أبداً”. بدلاً من ذلك، قولي “إنني أتعلم اللغة الإنجليزية وأجري تحسينات كل يوم”، و”أنا أفضل بكثير مما كنت عليه قبل ستة أشهر”، وعبارات أخرى لتذكير نفسك بالصورة الإيجابية الكبيرة.