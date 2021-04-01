10 علامات تدل على ضرورة تغيير بطارية السيارة

10 علامات تدل على ضرورة تغيير بطارية السيارة

المستقلة /- تعتبر البطارية من أهم أجزاء السيارة لأنها تقوم بتشغيل العنصر الأساسي بالسيارة وهو المحرك الكهربائي الذي يقوم بدوره بتشغيل محرك السيارة سواء كان يعمل على الديزل أو البنزين.

وأوضح العديد من خبراء السيارات والشركات المصنعة أيضا ان العمر الافتراضي للبطارية من سنتين إلى خمس سنوات وممكن أن تقل أو تزيد وفقًا للاستخدام والممارسات السليمة للمحافظة عليها.

نظرًا لأهمية بطارية السيارة فإن على أصحاب السيارات والمركبات الانتباه لها وصيانتها باستمرار وملاحظة أي خلل في بطارية السيارة بشكل فوري واصلاحه أو استبدال البطارية خاصة مع قرب انتهاء عمرها الافتراضي وذلك للحفاظ على الأموال والأنفس والممتلكات.

وخلال السطور التالية سنتعرف سويا على 10 علامات تدل على ضرورة تغيير بطارية السيارة .

1- صعوبة في تشغيل المحرك في الصباح الباكر او عند تشغيل السيارة بعد فترة كبيرة من التوقف

2- إنارة لمبة البطارية في تابلو السيارة ، والتي توجد من ضمن العلامات التحذيرية بالسيارة

3- انخفاض مستوى سائل البطارية اذا كانت البطارية سائلة

4- انتفاخ البطارية من الجوانب بشكل ملحوظ

5-أملاح متسربة أو متراكمة أعلى البطارية على قطبي التشغيل السالب والموجب

6- انتهاء العمر الافتراضي للبطارية من 2-3 سنوات على الأكثر

7- يعاني المحرك من مشاكل تقطيع

8- صعوبة تشغيل المحرك في الأجواء الباردة

9- الإضاءة داخل السيارة وخارجها بدأت تضعف شيئا فشيئا

10- ضعف عزم السيارة ويلاحظ بشدة اثناء صعود المرتفعات