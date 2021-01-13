10 دولارات زيادة في أسعار الذهب

المستقلة/- أنهت أسعار الذهب تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على مكاسب تزيد عن 10 دولارات، مدعومة بتراجع العائد على السندات الأمريكية لأعلى مستوى منذ مارس الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنحو 0.6 بالمائة أو ما يوازي 10.70 دولار، ليصل إلى مستوى 1854.90 دولار للأوقية.

واستقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1855.34 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 90.25.