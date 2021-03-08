10 جرحى بينهم نساء بانفجار “جسر الائمة” في بغداد

المستقلة /… كشف مصدر أمني عن طبيعة الانفجار في جسر الائمة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لل( المستقلة) اليوم الاثنين إن “الانفجار كان بواسطة قنبلة يدوية ألقاها مجهولون من المقبرة القريبة على جسر الأئمة في بغداد”.

وأضاف أن الهجوم استهدف الزوار المتوجهين سيرا على الأقدام نحو الكاظمية لتأدية زيارة دينية، ما تسبب بإصابة 10 أشخاص بجروح بينهم نساء.

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية ألقت القبض على احد المشتبهين بهم برمي الرمانة بالقرب من ابو حنيفة النعمان.

ويربط جسر الائمة بين منطقتي الكاظمية والاعظمية، ويسلكه الزوار الشيعة في هذه الأيام لتأدية زيارة الكاظم التي توافق الأربعاء المقبل. ( النهاية)

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