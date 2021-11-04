10 أيام تفصل لبنان عن انقطاع تام في الانترنت

المستقلة /- أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن 10 أيام تفصل البلد عن الانقطاع التام في الإنترنت وعزله عن دول العالم، إذا لم توزع المنشآت النفطية المازوت للشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.

وقالت قناة الـ”LBCI” في تقرير، إنه “إذا لم توزع المنشآت النفطية المازوت لشركات “أوجيرو”، و”ألفا” و”تاتش” وذلك بسبب رفض مصرف لبنان تأمين الدولارات لها، فإن لبنان مهدد بالانقطاع التام في الإنترنت وعزله عن دول العالم، خلال الأيام الـ10 المقبلة”.

وأوضحت أن “هذه الشركات غير قادرة على تأمين الدولار لشراء المازوت وتشغيل محطاتها، فهي في السابق كانت تشتري المازوت من المنشآت النفطية بالليرة اللبنانية، وذلك قبل توقف مصرف لبنان عن استبدال الليرة بالدولار وقيمتها لليوم 130 مليار ليرة”.

وبينت أن “هذا التوقف يعني توقف كافة الهواتف الأرضية والمحمولة ومقدمي خدمات البيانات ومقدمي الإنترنت وبالتالي عزل البلد عن العالم وشل الحركة في داخل مع توقف العمل في المرافق العامة والخاصة وتوقف حركة المطار والمرفأ والجامعات والمدارس”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أسباب وفاة الفنان “صباح فخري” تثير الضجة فهل يُفتح تحقيق؟

اخر الاخبار

عبدالله بالخير بلوك جديد يثير موجة من الضحك ويتصدر الترند

اخبار مصر

بيان مصري حول جريمة الإسماعيلية البشعة

اخر الاخبار

10 أيام تفصل لبنان عن انقطاع تام في الانترنت

اخبار العراق

مهرجان الجميع للثقافة الدولي يفتتح فعالياته في الحبانية

اخبار العراق

محافظ ميسان يوزع قطع سكنية لمنتسبي الشرطة والدفاع المدني

اخبار العراق

صحة ميسان تحيل نتائج الفحوصات الى القضاء لتحديد المقصر

اخبار العراق

صحة ميسان تحيل نتائج الفحوصات الى القضاء لتحديد المقصر

اخبار العراق

مجموعة من أدباء العراق يدعون لتصحيح الوضع الثقافي..وعقد مؤتمر تحت خيمة اتحادهم

اخر الاخبار

قتيبة الجبوري يطالب بإيقاف عمل المفوضية

اخر الاخبار

دبي تجمع الساهر وماجدة الرومي وأصالة والمهندس بـ”ليال غنائية”

اخبار العراق

فلاحو كربلاء يطالبون بمعالجة الأخطاء في خمسة مشاريع اروائية

اخر الاخبار

حاكم الشارقة يطلق الأجزاء الـ 17 الأولى من “المعجم التاريخي للغة العربية”

اخبار مصر

السبت المقبل ..ايهاب توفيق يطلق “انت اختياري”

اخبار العراق

ليس  الأول.. ضبط خرق في انبوب نفطي في ميسان

اخر الاخبار

عيضة المنهالي يقطف “يا سلوتي”

الاخبار

قائمة المنتخب العراقي لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية