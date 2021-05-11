‏لحظة تسوية برج في غزة بالأرض من قبل طائرات الاحتلال

المستقلة /-

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، برج الجوهرة وسط مدينة غزة بصاروخي استطلاع.

ويعتبر هذا البرج هو الثاني، الذي تستهدفه طائرات الاحتلال الاسرائيلي، بعد تدمير برج هنادي غرب مدينة غزة، وسوته بالأرض، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت كتائب القسام، قد حذرت في وقت سابق من اليوم، قوات الاحتلال الإسرائيلي من أنها ستوجه ضربة صاروخية قاسية تجاه مدينة تل أبيب.