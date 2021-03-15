‏الملك عبدالله الثاني : بكفي أهمال

المستقلة /-  أكد الملك عبدالله الثاني أنه سيحاسَب كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وفق نتائج التحقيق في حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى في مستشفى الحسين السلط الجديد.

وقال، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الاثنين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، “رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم في السلط”، مشددا على أنه ليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال.

كما شدد، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.

وأكد أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، بل لخدمة الأردنيين والأردن بإخلاص.

ورفض الحديث الذي يروجه البعض بأن الإهمال أو الفساد هما ثقافة في مجتمعنا، مؤكدا أن ثقافة الأردنيين، هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد، وهذا هو المعروف عن الأردنيين.

وأعرب الملك عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات جراء الوباء، مشددا على أننا سنتجاوز، بعون الله، الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اهالي الاصمعي يتظاهرون ضد احدى الشركات المنفذة لمشروع في المنطقة

اخبار الاردن

الأردن يسجل 360 إصابة كل ساعة

اخبار العراق

الجربا: نازحو جرف الصخر وعرب سنجار يواجهون عراقيل في مشاركتهم بالانتخابات

اخبار العراق

مركز ميسان لغسيل الكلى يستقبل أكثر من (799) مراجع خلال شباط الماضي

ثقافة وفنون

فيديو.. سميرة سعيد تطرح “متاهة” على يوتيوب

اخر الاخبار

هبوط حاد في أسعار البيتكوين لأقل من 56 ألف دولار

اخر الاخبار

إصابة الفنانة المصرية ريهام أيمن بفيروس كورونا

اخر الاخبار

إصابة الفنانة المصرية ريهام أيمن بفيروس كورونا

اخبار العراق

الشرطة يسحق الديوانية في الدوري العراقي

اخبار العراق

“صناعة وتجارة الكرتون” يتصدر الأسهم الرابحة ببورصة العراق

اخر الاخبار

صور.. أسوأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز جرامي 2021

اخر الاخبار

بيونسيه وتايلور سويفت تدخلان التاريخ بأكبر عدد من جوائز “جرامي”

اخر الاخبار

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز جرامي لعام 2021

اخر الاخبار

صعود أسعار الذهب في مستهل تعاملات الاثنين

اخر الاخبار

مصر..2.8 مليار دولار زيادة في تحويلات العاملين بالخارج خلال 2020

اخر الاخبار

نائب مصري يتقدم ببيان عاجل لتعرض 43 مصريا لأزمة كبيرة في العراق

اخبار مصر

مصر تكشف حقيقة تحمل تكلفة المسحات الطبية للكشف عن كورونا لأندية الدورى