٥٠ متطوعا يشاركون في حملة لتنظيف ضفاف “شط العمارة”

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. انطلقت في ميسان المرحلة الأولى من حملة تنظيف ضفاف نهر دجلة والتي حملت اسم “أنهار ميسان في أعناقنا” بمشاركة عدد من المحامين والفنانين والفرق التطوعية.

وقال المنظمون كرار البخاتي ورزاق المحمداوي لـ(المستقلة) ان الحملة انطلقت بمرحلتها الأولى بمشاركة 50 متطوعا وتضمنت رفع النفايات من ضفة نهر دجلة أسفل الجسر الجمهوري وسط مدينة العمارة وسيكون العمل ضمن مراحل تنطلق تباعا.

وقدم المنظمون شكرهم لدائرة بلدية العمارة ومديرية الشباب لتقديمهم المساعدة.