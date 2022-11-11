١٠٠لتر لكل عائلة.. بدء توزيع النفط الابيض في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية فرع ميسان عن اطلاق الحصة الوقودية من مادة النفط الأبيض للمواطنين في (محافظة ميسان).

وقال اعلام الشركة لـ(المستقلة) تم اطلاق التوزيع بواقع (100 لتر) لكل بطاقة وبالسعر الرسمي المدعوم البالغ (150) دينار للتر الواحد

واشار إلى الشركة باشرت من بوم الخميس 11/10 /2022 ولشهري (تشرين الثاني وكانون الاول)، وحسب البطاقة الوقودية رقم (7) ، مبينا أ، مراكز التوزيع  هي  المواقع الثابتة في كافة المحطات الحكومية وساحة نفط وغاز الانصار.

واوضح بان التجهيز  يكون وفق البطاقة رقم (7) ونسخة من هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية الموحدة للمواطن ، للحد من المتاجرة والتلاعب بالمنتوج.

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