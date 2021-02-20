َنائب : إجراءات الحظر في بعض المناطق عقابية ومزاجية

المستقلة /- قالت عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية “وفاء الشمري” إن “الإجراءات في بعض المناطق عقابية أو مزاجية، فتارة نجد بعض الملاعب الشعبية تجري فيها مباريات رياضية و هناك تجمعات عشوائية في الأسواق دون لبس كمامات أو تباعد اجتماعي، ولم نجد أي موقف من الاجهزة الرقابية، في وقت نجد في مناطق أخرى يتم التشدد على مواطنين خرجوا لقضاء حاجات ضرورية وعاجلة ويتم فرض غرامات عليهم ما خلق حالة امتعاض وتذمر من ذوي الدخل المحدود وصلت في حرق مواطن عجلته الشخصية لأنه منع من الخروج لكسب رزق عائلته”.

وأكدت الشمري، على ” أن الهدف الأساس من إجراءات الحظر ليست معاقبة المخالفين لأسباب مزاجية أو غير واقعية او لغرض التحدي أو التشكيك بجدوى الإجراءات وبنفس الوقت ان يتم تسهيل الأمر أمام المتحركين لغايات أساسية معاشية مع نشر الوعي والنصح والتعاون بين الجميع وأن يتم دعم الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود بمنح مالية لتخفيف الضرر عنهم لأن الحظر وقائي صحي وليس أمني أو عقابي”.

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