يويفا يستبعد روسيا من تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم

 

المستقلة/- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) استبعاد روسيا من تصفيات بطولة أوروبا 2024 إذ لا يزال المنتخب الروسي ممنوعا من المشاركة في كل المسابقات حتى إشعار آخر في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

لكن روسيا البيضاء، التي اعتبرت منصة انطلاق رئيسية للعمليات العسكرية الروسية، ستشارك في التصفيات إلا أن اليويفا قال إنها لن تقع في نفس مجموعة أوكرانيا.

وقرر الفيفا واليويفا في شباط/فبراير الماضي منع كل الفرق الروسية، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، من المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحادان بعد الحرب التي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وفي تموز/يوليو الماضي، رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعنا تقدم به الاتحاد الروسي لكرة القدم وأربعة أندية روسية ضد قراري الفيفا واليويفا.

وأكد اليويفا أن روسيا لن تشارك في البطولة بعد اجتماع لجنته التنفيذية في كرواتيا ووافق على تفاصيل قرعة التصفيات التي ستجرى في التاسع من أكتوبر في فرانكفورت. وتستضيف ألمانيا النهائيات في 2024.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد رفضت طلبا من الاتحاد الروسي لكرة القدم لتجميد إيقافه من جانب الفيفا، ما أنهى آمال موسكو في المشاركة في نهائيات كأس العالم في وقت لاحق هذا العام.

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