يونس محمود يدعو لاعبي المنتخب العراقي لاستثمار فرصة خليجي 25

المستقلة / العراق /- دعا يونس محمود، النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، لاعبي المنتخب العراقي الأول لكرة الذين التقى معهم في مقر إقامتهم في محافظة البصرة، برفقة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، إلى استثمار إقامة منافسات خليجي 25 في العراق لتكون عاملاً وسلاحاً مهماً في المضي قدماً في البطولة.

وحث أعضاء المكتب التنفيذي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، لاعبي المنتخب العراقي على «استثمار فرصة استضافة العراق لبطولة خليجي 25 بين أرضه وجماهيره لتكون عاملاً وسلاحاً مهماً في المضي قدماً في البطولة .

وإكد على انها فرصة حقيقية لهذا الجيل بأن يحظى بهذا الدعم والاهتمام من أعلى المستويات الحكومية والمؤسسات الرياضية، حيث لم يستضف العراق كأس الخليج منذ عام 1979، وأن الجميع متكاتف وحريص على مدار الأيام الماضية، ويقدم كل ما يمتلك، بداية من رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وأعضاء المكتب التنفيذي، إلى اللجان العاملة من أجل إنجاح البطولة من جهة، ونجاح المنتخب العراقي من جهة أخرى».

وتمنّى محمود وبقية أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم أن «يكون عام 2023 عام عودة الكرة العراقية، وأن يكون بداية الانطلاقة نحو التحضير والاستعداد الأمثل للوصول إلى كأس العالم 2026».