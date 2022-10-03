يونامي : مجلس الأمن سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق

المستقلة/- يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الثلاثاء، جلسة بشأن الوضع في ⁧العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وقالت يونامي في تغريدة و تابعته المستقلة ، إن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق يوم الثلاثاء، 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك (5:00 مساءً بتوقيت بغداد)”.

وأضافت، “من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق، وبشأن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)”.

ونوهت يونامي الى ان “الجلسة ستبث مباشرة على الموقع : https://media.un.org/en/webtu كما ستكون الترجمة الفورية إلى العربية متاحة خلال البث”.

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