يونامي تُدين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي

المستقلة/- ادانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأشدّ العبارات محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واعربت البعثة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم عن ارتياحها لعدم إصابة رئيس الوزراء بأذى في هجومٍ بطائرةٍ مسيّرةٍ على مقرّ إقامته في بغداد.

وشددت على وجوب “عدم السماح للإرهاب والعنف والأعمال غير القانونية بتقويض استقرار العراق وحرف مسار عمليته الديمقراطية”.

وأعلنت البعثة عن انضمامها إلى رئيس الوزراء في الدعوة إلى الهدوء والحثّ على ضبط النفس. وأضافت بأنها ، تشجع يونامي بشدّة جميع الأطراف على تحمل مسؤولية خفض التصعيد والدخول في حوارٍ لتخفيف التوترات السياسية، وتعزيز المصلحة الوطنية للعراق.

وأكدت إن الأمم المتحدة تقف إلى جانب كل العراقيين الذين يتوقون إلى السلام والاستقرار، “فهم لا يستحقون أقل من ذلك”.