 (يونامي) تشعر بالقلق البالغ بسبب الهجمات الأخيرة في العراق

المستقلة/- اعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن بالغ قلقها إزاء موجة الهجمات الحالية التي تستهدف مكاتب الأحزاب السياسية ومقار الإقامة بالإضافة الى المؤسسات التجارية في العراق، وآخرها الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي.

وقال بيان عن البعثة تلقت (المستقلة) نسخة منه لقد تسببت هذه الهجمات الدنيئة في وقوع جرحى وخسائر مادية وإلحاق الأذى بالمواطنين المسالمين الذين تتمثل رغبتهم الوحيدة ان يمارسوا حياتهم اليومية دون خوف من الهجمات او الموت.

وأضاف على الرغم من ادانتها بشدة من مختلف الانتماءات السياسية، يبدو ان الجناة والمجموعات المارقة التي تقف خلف هذه الاعتداءات الغاشمة تتمتع بالإفلات من العقاب وتتصرف بشكل طائش مما يعرض البلاد لعواقب وخيمة .

وشددت على ضرورة ان تتحرك جميع الجهات المعنية، متجاوزة مرحلة الإدانة، وتقف صفاً واحداً بسرعة شديدة لكشف الجهات التي تقف وراءها. ويتعين في الوقت ذاته، تكثيف الحوار بهدف إيجاد حل لأي نزاع سياسي.

ودعت بعثة الأمم المتحدة جميع الجهات المعنية، مرة أخرى، لممارسة ضبط النفس وتجنب السقوط في فخ خلق الفوضى في خضم هذه الفترة الانتقالية الحرجة البالغة الحساسية.