يونامي ترحب بمنح الثقة للحكومة العراقية وتؤكد استعدادها لتقديم الدعم

المستقلة/- رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. مؤكدة أن إكمالُ تشكيلته الوزارية سريعاً يمثل الآن الخطوة الأساسية التالية.

واشارت البعثة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه الى أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الخطيرة التي تتطلب إجراءات حاسمة، منوهة الى أن ذلك يشمل معالجة الفساد “الممنهج” في العراق وتنفيذ الإصلاحات التي تشتدّ الحاجةُ إليها وتقديم الخدمات المناسبة لجميع المواطنين وتنويع الاقتصاد وتشجيع المشاركة الهادفة للمرأة والشباب ومعالجة آثار تغير المناخ وإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة وكبح جماح الجهات المسلحة غير الحكومية مع بسط سلطة الدولة.

واضاف البيان سوف تَثبُت أهمية تصميم جميع الأطياف على تقديم حلول ملموسة.

وأكد البيان التزام الأمم المتحدة الثابت بدعم العراق حكومةً وشعباً.