يونامي تدعو المتظاهرين لمغادرة المنطقة الدولية وإخلاء المباني الحكومية

المستقلة/- دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) المتظاهرين كافة إلى مغادرة المنطقة الدولية في بغداد فوراً وإخلاء كافة المباني الحكومية والسماح للحكومة بالاستمرار في مسؤولياتها بإدارة الدولة خدمة لشعب العراق.

وقال بيان عن البعثة تلقت (المستقلة) نسخة منه “إن التطورات اليوم تصعيد بالغ الخطورة. ويجب على مؤسسات الدولة العمل دون عوائق خدمة لشعب العراق في كافة الظروف وفي جميع الأوقات”.

وشدد البيان على ضرورة ” احترام النظام الدستوري “.

وحثت يونامي الجميع على الاستمرار في السلمية والتعاون مع قوات الأمن والإحجام عن الأعمال التي قد تؤدي إلى سلسلة أحداث لا يمكن إيقافها.

كما دعت الأطراف (السياسية) كافة للعمل نحو تهدئة التوترات واللجوء إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات. مؤكدة انه “لا يمكن أن يكون العراقيون رهائن لوضع لا يمكن توقعه ولا يمكن تحمله”.

وأشارت الى “إن بقاء الدولة ذاته على المحك”.