يونادم كنا: الشبيبة كانت رأس الرمح في كل الثورات للتغيير والتطور

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المستقلة /سرى جياد/ هنأ النائب يونادم كنا الطلبة والشباب الكلدا اشوريين بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدااشوري .

وقال كنا في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “‏رغم كل الصعاب تستمر المسيرة والتحدي دون ملل الشبيبة كانت رأس الرمح في كل الثورات للتغيير والتطور. 

وأضاف” الف مبروك في ذكرى تأسيس اتحاد الطلبة والشبيبة الكلدواشوري على طريق تحقيق اهدافكم وطموحات شعبنا “.

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