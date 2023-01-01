الاثنين.. منتحب الامارات يصل الى البصرة

المستقلة/- تغادر بعثة منتحب الامارات دبي صباح الغد عن طريق مطار دبي الدولي، متوجهة إلى البصرة للمشاركة في منافسات «خليجي 25» التي تنطلق الجمعة المقبل، .

و يلعب منتخب الامارات في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلاً من: البحرين والكويت وقطر، وستكون أولى مبارياته مع البحرين حاملة اللقب السبت المقبل.

سيستأنف المنتخب تدريباته مساء اليوم الاحد في نادي النصر، بعد أن خضع اللاعبون لراحة لمدة 24 ساعة، عقب الجهد الكبير الذي بذلوه خلال معسكر الفريق المحلي الأيام الأخيرة، وأداء مباراة ودية أمام منتخب لبنان أول أمس، انتهت بفوز الأبيض بهدف للاعب تيغالي.

وقال ياسر سالم مدير المنتخب إن الفوز على لبنان يعتبر فوزاً معنوياً في المقام الأول، يمنح الثقة للاعبين قبل التوجه إلى البصرة والمشاركة في بطولة كأس الخليج.

وكان الجهاز الفني منح الفرصة لعدد 17 لاعباً من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم، والاستقرار على التشكيلة المثالية للفريق، وقد أفرزت المباراة العديد من الإيجابيات منها مشاركة عدد من اللاعبين الشباب وحسن التنظيم الدفاعي، وأيضاً أفرزت بعض السلبيات سيعمل الجهاز الفني على تداركها قبل انطلاقة منافسات البطولة.

إلى ذلك، اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية مقترح المدرب أروابارينا بالقائمة النهائية التي ستغادر إلى البصرة وتتكون من 23 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، خالد السناني، خيفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبد السلام محمد، خالد الظنحاني، عبد العزيز هيكل، بدر ناصر، أحمد جميل، فلاح وليد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، ماجد حسن، خالد البلوشي.