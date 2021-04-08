يوم الثلاثاء المقبل ..مفوضية الانتخابات ستعقد مؤتمر مع الكيانات السياسية

المستقلة /- اعلنت مفوضية الانتخابات، عن استعدادها لعقد مؤتمر مع الأحزاب والكيانات السياسية، يوم الثلاثاء المقبل، فيما قدمت جرد بعدد الناخبين المحدثين والاحزاب المسجلة.

وذكرت المتحدث باسم المفوضية سمية الغلاب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، انه “ارتباطاً بالمواعيد النهائية التي أعلنت عنها مفوّضية الانتخابات، وهي إن فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية 1/5/2021, وفترة استقبال قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021، وإن موعد إجراء الانتخابات في١٠/١٠/٢٠٢١ حتمي ومُلزم لا يمكن تغييره من الناحية القانونية”.

واضاف البيان ان “المفوضية تواصل ضمن عملها الدوري على امتداد مكاتبها في العراق عملية تحديث سجل الناخبين بايومتريًا، إذ بلغ عدد الناخبين المحدّثين لبياناتهم (1.362.255) ناخبًا من ضمنهم الناخبون النازحون الذين بلغ عددهم (23.738) ناخبًا، وبهذا يصبح عدد المسجّلين بايومتريًا (15.897.612) ناخبًا، كما قامت لجنة الاستلام والفحص في المفوضية بعملية فحص الوجبة السادسة من بطاقات الناخب البايومترية البالغ عددها ( ٧٣٦،٩٠٦) بطاقة المرسلة من شركة (اندرا) الإسبانية المكلّفة بطباعة البطاقات البايومترية ورزمها ونقلها؛ بغية التأكد من سلامتها، ومن ثَمّ وزِّعت على مكاتب المحافظات الانتخابية كافة. وقد بلغ عدد البطاقات البايومترية الموزّعة على الناخبين ( 13.449.075) بطاقة بايومترية”.

وعلى صعيد متّصل، أكدت انها “مستمرة بعملية تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية، إذ جرى منح إجازة تأسيس لـ ( 250) حزبًا سياسيًّا، كما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب التي هي قيد التأسيس نحو (65) طلبًا، في حين بلغ عدد طلبات الأحزاب التي أبدت الرغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة (110) حزبًا، كما أبدت ( 8) تحالفات رغبتها في المشاركة في الانتخابات المقبلة من أصل (30) تحالفًا سياسيًّا مصدّقًا عليه، و (11) تحالفًا قيد التسجيل”.

وأما ما يتعلّق بالمرشّحين الأفراد، فقد “بلغ عددهم (٢٨٨) مرشحًا، من ضمنهم ( 5) مرشّحين من المكون الأيزيدي، و( 5) آخرين من المكون الصابئي المندائي، و(7) مرشحين من المكون الكرد الفيلي، بما فيهم (٤٩) مرشحًا من الأحزاب السياسية، و(4) مرشحين من التحالفات السياسية”.

ومن جانب ثان، وفي إطار التحضيرات ليوم الاقتراع، في يوم 10/10/2021، أكدت المفوضبة ان “مجلس المفوضين صادق على المواصفات الفنية للاستمارات والمطبوعات غير الحسّاسة الخاصة بمراكز الاقتراع ومحطاته للاقتراع العامّ والخاصّ التي لا يمكن استخدامها للتأثير في الانتخابات”.

وفي سياق التواصل مع أطراف العملية الانتخابية، فإن المفوضية أكدت “استعداها لعقد مؤتمر مع الأحزاب والكيانات السياسية، يوم الثلاثاء المقبل الساعة 11 صباحاً (13 نيسان 2021) على قاعة المحكمة الاتحادية ببغداد، إذ ستكون هناك عدة محاور، محور للمرشحين الأفراد، وثانٍ للأحزاب، ومحور ثالث يتعلق بإجراءات الاقتراع العام والخاص”.

وتابع البيان انه “حرصًا من مفوضية الانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية وعدالتها، وتنفيذًا لموادّ قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، أولت المفوضية اهتمامًا كبيرًا وبحثًا طويلًا بملف الشركة الفاحصة لما له من ارتباط وثيق بسلامة الإجراءات الفنية والإلكترونية المتعلّقة بأجهزة تسريع النتائج والأجهزة الملحقة بها والوسط الناقل، فقد قرّر مجلس المفوضين تكليف لجنة الأمر الديواني رقم (3) لسنة 2019 باستئناف التفاوض مع الشركة الموصى بها من الأمم المتّحدة، وهي الشركة الألمانية (HENSOLDI) استنادًا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية بعد إلغاء إحالة المناقصة إلى شركة (PWC)”.

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