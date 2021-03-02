يوميا إيران تنتج 65 ألف برميل من النفط من حقل مشترك مع العراق

يوميا إيران تنتج 65 ألف برميل من النفط من حقل مشترك مع العراق

المستقلة /… أعلنت الحكومة الإيرانية، أن معدل انتاج النفط من حقل “آذر” النفطي المشترك بين محافظتي إيلام و واسط العراقية يصل إلى 65 ألف برميل يوميا.

وبلغت تكلفة مشروع إستثمار الحقل مليار و400 الف يورو، وقامت إيران بحفر 20 بئراً نفطية فيه.

وكانت إيران قد بدأت بأخراج النفط من هذا الحقل المشترك في الشريط الحدودي لأول مرة قبل 8 سنوات.

ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكة ونفط خانة مع إيران.( النهاية)