يوليو 2021 شهر الحرائق حول العالم

المستقلة /- شهد العالم خلال يوليو/تموز المنصرم، موجة حر غير مسبوقة أسفرت عن اندلاع عشرات الحرائق ومصرع العشرات، في كل من الولايات المتحدة وكندا وتركيا واليونان وروسيا ولبنان وقبرص الرومية.

كما أسفرت أسباب أخرى عن اندلاع حرائق في كل من العراق وإيران.

رصدت الأناضول في جدول زمني، الحرائق التي اندلعت خلال الشهر الماضي بالشكل التالي:

2 يوليو:

– في كندا، قالت دائرة مكافحة حرائق الغابات بمقاطعة كولومبيا البريطانية، إن 136 حريقا اندلع في أنحاء المقاطعة، بعد نحو 12 ألف صاعقة برق في اليوم السابق.

4 يوليو:

– أعلنت مصر مصرع 4 من رعاياها في حريق هائل اجتاح غابات قبرص الرومية.

– وسائل إعلام محلية بقبرص الرومية، قالت إن حريق غابات ضخم بمنطقة ليماسول، الواقعة في الجانب الرومي من الجزيرة، خرج عن السيطرة، ما دعا السلطات لطلب مساعدة دولية لإخماد النيران.

6 يوليو:

– اندلاع حريق في غابة “فريمونت-وينيما” الوطنية بولاية أوريغون الأمريكية، أدى إلى تفحم 241 ألف و 479 فدانا، وفق مركز تبادل المعلومات عن حرائق الغابات بالولايات المتحدة (InciWeb).

11 يوليو:

– أعلن المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ الروسية، تسجيل أكثر من 550 حريق غابات موزعة على أكثر من 1600 نقطة حرارية، حسب وكالة الأنباء الروسية (تاس).

13 يوليو:

– التهم حريق مروّع ردهة عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى “الحسين” التعليمي بمحافظة ذي قار، جنوبي العراق، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 60 شخصا، بحسب وزارة الصحة العراقية.

15 يوليو:

– قالت السلطات الإيرانية، إنها سيطرت على حريق بخزان للبتروكيماويات جنوبي البلاد، دون وقوع إصابات، في منشأة “أمير كبير”.

– اندلاع حرائق في غابات منطقتي “هصّة” بولاية هطاي و”آيدنجلق” بولاية مرسين بتركيا، أسفرت عن تضرر قرابة 150 هكتارا في مرسين و200 هكتار في هطاي، قبل السيطرة عليها.

21 يوليو:

– أعلنت حكومة إقليم كاريليا شمال غربي روسيا، فرض حالة الطوارئ في كافة أراضي الإقليم بسبب حرائق غابات ضخمة.

– حسب شبكة “روسيا اليوم”، فإن كاريليا شهدت 38 حريقا على مساحة تزيد عن 7100 هكتار (70 كلم)، تمت السيطرة على 15 منها على مساحة 1000 هكتار، فيما تم إجلاء 600 شخص من المناطق المنكوبة.

24 يوليو:

– في إيطاليا، حولت الحرائق آلاف الهكتارات في جزر صقلية وسردينيا، ونقاط متعددة بمنطقة كالابريا، إلى رماد، حيث التهمت النيران في ريف ولاية أوريستانو، غربي سردينيا، 20 ألف هكتارا، كما أدت لإجلاء 1500 شخص.

– سيطرت فرق الإطفاء التركية على حرائق في منطقة “يايلاداغي” التابعة لولاية “هطاي” جنوبي البلاد، انتقلت إليها من الأراضي السورية.

– اندلاع حرائق في بلدة “كسب” التابعة لمحافظة اللاذقية غربي سوريا، وامتدت إلى غابة في موقع “تشاملي تبة” في منطقة “يايلاداغي” الحدودية التركية.

25 يوليو:

– اندلعت 3 حرائق جنوبي إسرائيل، يُشتبه أنها نتجت عن بالونات حارقة أطلقها نشطاء من قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.

27 يوليو:

– امتدت الحرائق المندلعة في غابات “ستاماتا”، القريبة من العاصمة اليونانية أثينا، إلى الوحدات السكنية، قبل أن يتم الإعلان عن السيطرة عليها لاحقا.

28 يوليو:

– اندلاع حرائق في 4 نقاط بغابات قضاء “مناوغات” بولاية أنطاليا التركية، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 62 آخرين، فضلا عن ارتفاع عدد المتأثرين بالدخان من 122 إلى 138 شخصا.

– اندلاع حريق بعكار

– لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرون بحالات اختناق، جراء حريق اندلع في إحدى غابات قضاء عكار، شمالي لبنان.

29 يوليو:

– وفقا لمعلومات قدمها مركز مكافحة الحرائق الوطني في الولايات المتحدة، أسفر 82 حريقا ضخما في 13 ولاية عن تحويل 1.7 مليون دونم إلى رماد، كما تم الإبلاغ عن حرائق كبيرة جديدة في ولايات أيداهو وألاسكا ومينيسوتا.

30 يوليو:

– أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في عدة ولايات تركية جنوب وجنوب غربي البلاد، بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين وعثمانية.

وتسببت الحرائق في آخر إحصائية بمصرع 6 واصابة العشرات.

– السلطات اللبنانية تعلن السيطرة على حريق غابات قضاء عكار، ومنع وصول ألسنة النيران إلى المنطقة السكنية.