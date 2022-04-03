يوفنتوس يحل ضيفاً ثقيلاً على نظيره إنتر ميلان

المستقلة /- يصطدم فريق يوفنتوس بنظيره إنتر ميلان في ديربي إيطاليا في مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الإيطالي على ملعب “إليانز ستاديوم”.

يحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 60 نقطة وله مباراة مؤجلة فيما يأتي يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 59 نقطة.

يوفنتوس ضد إنتر ميلان
يستهدف يوفنتوس صاحب الأرض والجمهور تحقيق الإنتصار على الإنتر، من أجل خطف المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

حقق فريق يوفنتوس تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، 4 إنتصارات متتالية بدءًا من الفوز على إمبولي بنتيجة 3-2 في الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإيطالي.

نجح يوفنتوس في القفز للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 59 نقطة وتأمين المركز المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يبتعد عن روما صاحب المركز الخامس بـ 8 نقاط.

في المقابل، يبحث إنتر ميلان تحت قيادة سيموني إنزاجي، عن العودة للإنتصارات في الدوري الإيطالي بعد التعادل في أخر جولتين ضد تورينو وفيورنتينا.

يتمسك فريق إنتر ميلان بأمل الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي، والذي توج به الموسم الماضي 2020-2021، مع المدرب السابق أنطونيو كونتي.

يبتعد فريق إنتر ميلان عن ميلان المتصدر بفارق 6 نقاط، حيث يحتل الروسونيري قمة جدول الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، ومن خلفه نابولي وصيفًا برصيد 63 نقطة، ويتبقي للنيراتزوري 9 مباريات كاملة متبقية في مشوار المسابقة.

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