يوفنتوس يحل ضيفاً ثقيلاً على ساسولو ضمن الدوري الإيطالي

المستقلة/- يحل فريق يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على ساسولو مساء اليوم، الاثنين، فى الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم سيراي اى، للموسم الحالي 2022.

ويحتضن استاد مباي مباراة نارية بين فريقي ساسولو ونظيره يوفنتوس، فى مساء اليوم .

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، ويبتعد البيانكونيري بفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان متصدر الترتيب بـ72 نقطة، فيما يتواجد فريق ساسولو في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

ويبحث ساسولو عن تعزيز رصيده من النقاط لمواصلة الارتقاء أكثر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المحلي، والتقدم للمراكز الأميامية ، حيث يحتاج الفريق الأخضر والأسود لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل على الأقل مستغلا عاملى الأرض والجمهور.

فيما سيحاول أبناء كتيبة المخضرم ماسيمليانو أليجري الفوز بنقاط هذه المباراة بكل قوة وتركيز، حيث يطمع لاعبو البيانكونيري في تحقيق الفوز على ساسولو لتعزيز رصيده من النقاط.

ويأتى تشكيل يوفنتوس المتوقع للمباراة كتالي: