يوفنتوس ضد برشلونة.. تعرف على تشكيلتي الفريقين

يوفنتوس ضد برشلونة.. تعرف على تشكيلتي الفريقين

(المستقلة) – أعلن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، ورونالد كومان، نظيره في برشلونة، عن التشكيل الأساسي للفريقين في مباراتهما بدوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على يوفنتوس، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس المرمى: تشيزني

الدفاع: كوادرادو – ديميرال – بونوتشي – دانيلو

الوسط: كولوسيفسكي – بينتانكور – رابيو

الهجوم: كييزا – موراتا – ديبالا

فيما جاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس المرمى: نيتو

الدفاع: روبيرتو – أراوخو – لينجليه – ألبا

الوسط: بيانيتش – دي يونج – بيدري

الهجوم: ميسي – ديمبلي – جريزمان