يوتيوبر يتسبب بوفاة صديقته أثناء بث مباشر

المستقلة /- تسبب يوتيوبر روسي شهير يدعى ستاس ريفلاي بوفاة صديقته أثناء بث مباشر حيث جعلها تقف بالخارج في البرد القارس في درجات حرارة دون الصفر أثناء البث.

وقالت جريدة ديلي ميل البريطانية، “يُعتقد أن فالنتينا جريجوريفا، البالغة من العمر 28 عامًا، ماتت عارية بسبب انخفاض حرارة الجسم .

ومن المتوقع أن يواجه العارض الروسي ، البالغ من العمر 30 عامًا، عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا .

وأفاد شهود وتقرير الطب الشرعي يؤكدون أن الفيديو تسبب في إصابات مروعة للمرأة. التي كشفت أنها حامل في بث مباشر سابق وقيل إنها أصيبت بجروح خطيرة في الرأس والوجه من جراء الضرب وثلاث ضربات على وجهها. بالإضافة إلى كدمات متعددة.

وقال أحد المشاهدين أنه بعد هجومه العنيف عليها، حبسها بالخارج بملابسها الداخلية بعد أن صب الماء عليها. وحاولت أن تلف نفسها بسترة أخذها منه. وبقيت في البرد القارس في منطقة موسكو لمدة تصل إلى 15 دقيقة.

وأشار التقرير، أنه تم نقل المشاهد المؤلمة على الهواء مباشرة إلى المشاهدين حيث أدرك تدريجيًا أنها لا تتنفس ولا نبضات قلب. حيث قال: “فاليا، فاليا، اللعنة، تبدو وكأنك ميتة”. وأخبر مشاهديه: “يا رفاق.. لا نبض إنها شاحبة إنها لا تتنفس”.

واستطرد التقرير، أن البث استمر حتى مع وصول المسعفين والشرطة. وأعلنت وفاتها في مكان الحادث ويعتقد أن البث استمر لمدة ساعتين بعد وفاتها.

وقامت لجنة التحقيق الروسية الآن بشكل رسمي باحتجاز اليوتيوبر حيث اسمه الحقيقي ستانيسلاف ريشيتنيكوف، وبدأت تحقيقًا معه بتهمة التسبب في أذى جسدي خطير أدى إلى الوفاة. وقالت اللجنة إن التقارير التي تفيد بأنها حامل لم يتم تأكيدها.

كما ندد موقع يوتيوب بالفيديو وقال في بيان: ‘لقد صدمنا عندما علمنا بهذا الحادث المأساوي”.