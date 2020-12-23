ينتج 10 الأف برميل..ايني تكتشف حقل نفطي جديد في مصر

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- أعلنت شركة إيني عن كشف نفطي جديد، في امتياز مليحة بالصحراء الغربية لمصر، يحقق قدرة إنتاجية 10 اَلاف برميل نفط يومياً.
وأشارت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الاكتشاف الجديد ببئر أركاديا 9 والذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل أركاديا الرئيسي وهو قيد الإنتاج الفعلي.
وأضافت الشركة أن الاكتشاف، أعقبه حفر بئرين للتطوير ، هما أركاديا 10 وأركاديا 11، ضمن خطط إيني الاستراتيجية لاستخراج النفط من الصحراء الغربية بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول في مصر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الجبهة العراقية ترحب بقرار اسقاط التهم عن النائب طلال الزوبعي

اخر الاخبار

رغم مرور 26 عاماً.. أغنية مرايا كاري الميلادية في الصدارة (فيديو)

اخر الاخبار

المصرف المتحد..يتصدر الشركات الخاسرة ببورصة العراق

اخبار العراق

مختص: قرار تخفيض قيمة العملة متسرع

اخر الاخبار

بعد التسريب الصوتي.. توم كروز فى مأزق مع طاقم عمل “المهمة المستحيلة 7”

اخبار العراق

اسواق بغداد الكبيرة تغلق ابواب محلاتها والتجار يدخلون اعتصاما مفتوحا

اخر الاخبار

سايج الشرق الأوسط تطرح أهم توقعات 2021 لشؤون الموارد البشرية