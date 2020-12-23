ينتج 10 الأف برميل..ايني تكتشف حقل نفطي جديد في مصر

المستقلة/- أعلنت شركة إيني عن كشف نفطي جديد، في امتياز مليحة بالصحراء الغربية لمصر، يحقق قدرة إنتاجية 10 اَلاف برميل نفط يومياً.

وأشارت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الاكتشاف الجديد ببئر أركاديا 9 والذي يقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل أركاديا الرئيسي وهو قيد الإنتاج الفعلي.

وأضافت الشركة أن الاكتشاف، أعقبه حفر بئرين للتطوير ، هما أركاديا 10 وأركاديا 11، ضمن خطط إيني الاستراتيجية لاستخراج النفط من الصحراء الغربية بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول في مصر.