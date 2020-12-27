يناير المقبل .مصر تبدء مشروع تطوير قرى الريف

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المستقلة/- قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه سيتم البدء في تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير المقبل.
وأكد مصطفى مدبولي، في بيان صادر اليوم الأحد، أن المشروع سيسهم في تحقيق طفرة حقيقية في جودة الحياة لأهالي الريف، حيث سيستفيد منها أكثر من 18 مليون مواطن، سيتم توفير خدمات متكاملة لهم.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة سيكونان مسئولين عن كافة المباني الإنشائية، مطالباً المحافظين بمتابعة عملية التنفيذ، على أن يكون هناك تنسيق تام مع الجهات المنفذة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري مع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة وزير التنمية المحلية، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.

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