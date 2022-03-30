ينال..رواية أمجد توفيق بلوحة سريالية

حامد شهاب

صدرت قبل أيام، رواية (ينال) للكاتب والإعلامي المتألق أمجد توفيق ، وهي من منشورات الإتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ، بحجم متوسط ، وبسبعة فصول ومقدمة لمصمم الغلاف المبدع الدكتور اسماعيل عبد الوهاب ، لتضاف الى سجل الروائي الإبداعي في إثراء عالم الرواية العراقية ونسجها السردي الفريد ، وهي تصعد سلالم المجد ، وتتألق بين الروايات العراقية والعربية الواسعة الإنتشار.

ويلاحظ من أول وهلة أن شخصية الرائي واضحة شخوصها ، وان عائلته وحفيدته (لمار) وكلبه ( تيكو ) كانت مشاركة في شخوص تلك الرواية، ليسجل لاول مرة سردا جميلا لواقع تلك العائلة الغنية بالثقافة والادب مقابل عائلة تاجر السلاح المتناقض معه في التوجهات ، والذي يرتكز اليه بناء الرواية .

ربما يكون الروائي أمجد توفيق قد كسر كل القواعد المتعارف عليها عند إختيار عنوان روايته ( ينال) ، الذي هو تاجر أسلحة من أصل عراقي عاش في أسبانيا منذ سنوات وجمعهما لقاء عائلي فريد في أحد جبال أسبانيا ، حيث تعلوه متنزهات وحدائق واشجار مثمرة من علو جبل ، يخيل اليك انه من جنائن بابل المعلقة من حيث ترتيبها الهرمي وأجوائها الساحرة ونوعيات فواكها الفريدة والمتميزة في طعمها وشكلها ومذاقها، بالرغم من التناقض في التوجهات بين فكر تاجر السلاح والروائي ومخيلته وطباعه.

إن مايلفت إنتباه كل من يطلع على غلاف رواية (ينال) الجديدة للروائي والأديب الكبير الأستاذ أمجد توفيق ، أن من صمم غلافها الأول قد أبدع وأجاد في رسم لوحة سريالية مغرقة في الرومانسية ، تقترب الى حد ما من أجواء ألف ليلة وليلة ، وكل قصص الخيال العربي السريالي ، وهو ما حول الرواية الى لوحة فنية جمالية مرهفة الإحساس ، ترغم المشاعد والقاريء على إقتنائها ، لحظة وقوع عينيه على اللوحة الجميلة ، حيث تلتف سيقان أحدى بنات الهوى على جسد رجل يبدو وكأنه شخصية مثيرة للإنتباه ، في أيام عز بغداد وألقها الذهبي ، وربما ترمز الى عالم الشقاوة التي ترغم الحسناوات أن يظهرن مفاتنهن لمن يجدن أنه يحقق رغباتهن في المال والشهرة، وأن يكون صيدا ثمينا ، ليس بمقدور بائعات الهوى ، الا وتنقاد لرغبات هذا الرجل شئت أم أبيت.

تقول الكاتبة والناقد المتألقة رنا صباح خليل في استعراضها لمضمون الرواية ” يتضح مدى نجاح الروائي في رسم لوحة جمالية تستنطق المكان وتخاطب القارئ بلغة وصفية غنية لها دورها في تحريك عملية التخييل وتبرزها بقوة ووضوح لينقاد المتلقي في إثر السارد ويقتفي خطاه بشوق وتلهف، هذا غير ان تلك اللوحة نجحت في جعل القارئ ينظر الى الاحداث من خلال عيني الراوي بعد ان تتبع عملية السرد التي انشأها بطريقة متماسكة بعيدة عن الترهل، ذلك ان الروائي يعي اهمية المكان ووصفه في عملية اقناع القارئ بما يقرأ بعد ان يعلم اين تمت الرواية وبأي مكان نضجت عناصرها، وربما كانت الرغبة بوصف المكان المذكور لحاجة في نفس الروائي يبتغيها لتتم بلورة تصورات ذهنية عن بعض الاماكن التي قد لا يعلم عنها شيئا قارئها وربما لم يسمع بها ايضا وهذا ما نجده يتكرر عند كتابنا من مثل نجيب محفوظ ورضوى عاشور وغائب طعمة فرمان وغيرهم وجميعهم يؤكدون على ضرورة وصف المكان وصفا حيا يشي بارتباطه ارتباطا كاملا مع عناصر الروي وكأنه حقيقة، ولعل باشلار الأكثر انشغالا بضبط جماليات المكان بالمفهوم الصوري والمادي، منطلقا من فرضية أن المخيلة تحفر في عمق الكون تناهيا ولا تناهيا، وهو ما يولِّد الألفة بإزاء الوجود المرئي. وقد تجسدت هذه الألفة عند برسي لوبوك في ما سماه العين المبصرة والعين الباصرة في الكتابة الروائية حيث الأولى تزيد المرئي قوة وامتلاء، والثانية تزيده ثبوتية ووصفا .

وتضيف : “إن تقديم الشخصية بوساطة الاعتراف قدم للقارئ معلومات جاهزة عما يختلج في نفس ينال وما كان يدور في خلده ولكن ليس بطريقة تدعو لسهولة الطرح التي تؤدي بالسخرية من الشخصية وتسطيحها وانما كانت هناك مسؤولية الافصاح باقناع من المهام الملقاة على عاتق الشخصية “.

وما أن تتمعن في ثناء الغلاف الجميل للرواية ، حتى تجد أن مصمم الغلاف قد رسم لنا لوحة جمالية وعملا تشكيليا ، بعد أن أدخلها هذا المصمم في عالم لوحته المرهفة بالأحاسيس والرومانسة وعالم الأساطير ، لكي يلفت نظر القاريء الى جمالية الشكل ، قبل أن يدخل الى عالم المضمون، لكون الروائي أمجد توفيق معروف من حيث الإحتراف الروائي والنسج الخيالي والقيمي لرواياته، ولهذا أراد المصمم ، كونه ناقدا حصيفا ، أن يسرق الأضواء الى تلك اللوحة التي رسمتها أنامله ببراعة وإتقان عاليين، ليشكل مشهدا ثنائيا للفت الانظار الى تلك الرواية ، برمشة عين، ترغمه على تتبع مشهدها السريالي ، بسرعة فائقة.

لقد أفصح الناقد والمصمم والفنان المرهف الإحساس عن مضمون مختصر جدا جدا للرواية ، ولم يشأ الخوض في نصوصها أو مضامينها ، ولفت الى ” أنها تمثل أمرا غريبا وجميلا ، مشيرا الى أنه ” حتى إسمها ( ينال ) هو فعل وليس إسما، لافتا الى أن الكاتب أراد أن يشير الى ” أن الانسان ينال نصيبه من هذه الحياة الصعبة الشاقة المتعددة المتناقضات”.

وكان الناقد د. إسماعيل عبد الوهاب إسماعيل قد أشار الى عمل أدبي سابق للكاتب والروائي أمجد توفيق ,وهو مجموعة ” ( الخطأ الذهبي ) ، ليشير الى براعة أساليب الكاتب في اللغة والسرد ، عندما قال :” الكاتب ينطلق بفلسفته الدلالية ويشكل خيوطه التشكيلية ، فهو هنا من اللاشعور يقدم بناءً دلاليا تشكيليا ، وليس وصفيا وحسب ، بل يتعمد تصفيف الكلمات وبعثرتها كما تسكب الالوان بقواعد متمردة .. والكاتب يرسم رموزا تخرج عن وصفها القاموسي المعتاد في سبيل اغناء لوحته التجريدية السريالية هذه ..”

إن آلاف المتابعين لروايات الكاتب الكبير الأستاذ أمجد توفيق سيجدون رواية (ينال) مآرلهم وضالتهم، لكي يكون بمقدورهم قراءتها والإستمتاع بمضامينها السردية المثيرة للإنتباه ، وهي مؤطرة بأطر فلسفية وجمالية ، تضفي على الرواية ما يجعلها كنزا أدبيا ثمينا، يضاف الى سجل الروائي أمجد توفيق ، ما يشكل رصيدا لنتاجه الأدبي الرصين ، وقد حصدت رواياته ومؤلفاته أوسمة التكريم من جهات أدبية ومعنية بشؤون الثقافة والابداع أكثر من مرة.. فله منا ومن كل متابعيه من نخب الثقافة وكوادرها ومخضرميها ألف تحية وتقدير..