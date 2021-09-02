يمكنك النوم في 120 ثانية فقط! طرق بسيطة معتمدة في الجيوش للتغلب على الأرق

يمكنك النوم في 120 ثانية فقط! طرق بسيطة معتمدة في الجيوش للتغلب على الأرق

المستقلة /- تُعد اضطرابات النوم والأرق من المشكلات التي يعاني منها الكثيرون، فبعد الذهاب إلى السـ.ـرير تبدأ رحلة معـ.ـاناة من أجل الاستغراق في النوم مع أن الأوضاع في منزل تبدو أكثر راحة حقًّا من النوم في ثكنة عسـ.ـكرية

وفي هذا التقرير نستعـ.ـرض طرقًا سـ.ـريعة للاستغراق في نوم عميق، استخد.متها الجـ.ـيوش كي يتمكن الجـ.ـنود من النوم في دقائق معـ.ـدودة قد لا تتعدى دقيقتين أو 10 دقائق.

1- النوم في 120 ثانية لطياري أمريكا بعد أخطاء فادحة!

إذا كنت تعاني من الأرق وتمضي على السـ.ـرير أوقاتًا طويلة قد تمتد لساعات، فقد تساعدك طريقة نوم الطيارين في سـ.ـلاح البحرية الأمريكية التي لا تتعدى 120 ثانية

هل يمكن أن تتخيل أن تستغرق في النوم خلال دقيقتين فقط؟ الإجابة هي نعم يمكن ذلك، ولكن الأمر يحتاج إلى بعض المواظبة والتدريب.

«الحـ.ـاجـ.ـة أم الاختراع»، هذا المثال الشعبي الشهير تبلور في طريقة الجيـ.ـش الأمريكية في تعامله مع الإرهاق، فـ.ـخلال الـ.ـحـ.ـرب العالمية الثانية، أد.رك الجيـ.ـش الأمريكي أن العديد من الطيارين فيه ارتكبوا قرارت فادحة كان يمكن تجنبها

وذلك بسبب الضـ.ـغـ.ـط والأرق، وتضمنت تلك الأخطاء الشـ.ـنيعة: إطـ.ـلاق النيـ.ـران الصـ.ـد.يقة على حلفائهم وأنفسهم، والسبب وراء تلك الأخطاء القاتلة يرجع لعجزهم عن النوم جيدًا وما تبعه من تعب وإرهاق.

ومن هنا جاءت الحـ.ـاجـ.ـة لحل مشكلة الأرق في ظروف الـ.ـحـ.ـرب الصعـ.ـبة، وفي كتاب «Relax and Win: Championship Performance (الاسترخاء والفوز.. الأداء البطولي)» تحـ.ـدث مؤلفه لويد بود وينتر

عن ابتكار الجيـ.ـش الأمريكي لحل للتغلب على الأرق في ظروف صعـ.ـبة خلال مدة لا تتعدى دقيقتين، وبعد ستة أسابيع من التدريب عليها تمكّن 96% من الطيارين الأمريكيين المشاركين في التدريب من النوم خلال دقيقتين أو أقل

حتى بعد شرب القهوة المنبهة، ومع وجود أصوات لإطـ.ـلاق النـ.ـار في الخلفية، وقد أثبت هذا التكنيك فاعليته حتى مع الأفراد الذين يحتاجون إلى النوم وهم جالسون.

وتعتمد تلك الطريقة على أربع خطوات أساسية:

1- تبدأ بإرخاء عضلات الوجه بما يشمل اللسان والفك، وعضلات ما حول العين.

2- الاسترخاء ومد الذراعين كما لو كان هناك شيء يمدهما إلى الأسفل.

3- التنفس بعمق، وإرخاء الصدر والساق وعضلاتها.

4- محو الأفكار من ذهنك خلال 10 ثوانٍ عن طريق التفكير في صورة من ثلاث صور: تصور نفسك مستلقيًا على بحيرة هادئة من فوقك سـ.ـماء زرقاء، أو أنك على أرجوحة تهتز ببطء في غرفة معتمة، أو تكرار كلمة «لا تفكر في عقلك» لمدة 10 ثوان.

2- النوم في 10 دقائق عن طريق التنفس

تختلف الساعات المثالية للنوم من مرحلة عمرية لأخرى، وتتقلص عدد تلك الساعات مع التقد.م في السن، فتكثر في فترة الطفولة، وتتقلص مع فترة الشيخوخة

وتتراوح الساعات المثالية للنوم من سبع لتسع ساعات في الفئة العمرية التي تتراوح من 18 لـ64 سنة، وفقًا لمؤسسة النوم الوطنية الأمريكية، والتفريط في تلك الساعات قد ينعكس سلـ.ـبًا على أدائك وتركيزك وإنتاجيّتك على مدار اليوم، ولذلك فالنوم الكافي هو بداية ليوم أفضل.

والأمر يحمل حساسية أكـ.ـبر عند.ما يتعلق بالشؤون العسـ.ـكرية والقـ.ـتال، وفي هذا الصدد، أجرى البنتـ.ـاجون الأمريكي دراسة، حول تأثير الأرق على خـ.ـسـ.ـائر الحـ.ـرب

وكشفت الدراسة، أن الجـ.ـنود الذين حصلوا على قسط كافٍ من النوم، انخفضت خـ.ـسـ.ـائر الأرواح في مهمتـ.ـهـ.ـم القتـ.ـالية التالية بنسبة 20%.

وهنا تبرز طريقة أخرى للاستغراق في النوم في وقت قصير يصل إلى 10 دقائق فقط، وتعتمد تلك الطريقة على تدريبات وتكتـ.ـيكـ.ـات في التنفس لخلق حـ.ـالة من الاسترخاء في وقت وجيز

وتبدأ بالتنفس لأربع ثوانٍ، ثم حـ.ـبس النفس لمدة أربع ثوانٍ مع الـ.ـحـ.ـرص على استرخاء الكتفين، ثم عمل الزفير في أربع ثوانٍ، وبعد ذلك يكرر ذلك الأمر عدة مرات لا تقل عن ثلاثة؛ للمساعدة على الاستغراق في النوم.

3- قناع العين.. طريقة المارينز

إغماض العين قد لا يكون كافيًا لمحا.ربة الأرق في وقت سـ.ـريع، فالأضواء المتسربة إليك قد تكون معوقًا واضـ.ـحًا، ولذلك يعد قناع النوم الذي يغـ.ـطي العين وسيلة مناسبة لتسـ.ـريع العمـ.ـلية

ومن الحقائق التي قد تقنعك بأهمية ذلك دراسة كشفت عن أن الضوء والضوضاء يمثلان 30% من كل مشكلات الأرق، وهنا تكمن أهمية قناع العين، ومن المثـ.ـير للاهتمام أن أقنعة العين أثبتت أنها أكثر فاعلية في مساعدة الجـ.ـنود من سدادات الأذن، التي وجد الكثيرون أنها غير مريحة.

يحصل الآن رجال سـ.ـلاح المشاة الأمريكي «المارينز» على تلك الأقنعة لتـ.ـو.فـ.ـير سبل الراحة خلال حياتـ.ـهـ.ـم العسـ.ـكرية، وأكدت دراسة موسعة أجراها مركز «راند» للأبحاث جاءت تحت عنوان «النوم في الجيـ.ـش»

أهمية استخدام تلك الأقنعة في الجيـ.ـش الأمريكي، وأفادت: «خلال الساعات الست التي غادر فيها الجـ.ـنود لمهمة، لم تتح لهم الفرصة سوى الاستلقاء لمدة أربع ساعات ونصف

ومن تلك الساعات كانوا محظوظين بالنوم لفترة تمتد من ساعتين إلى ثلاث ساعات» ولفتت الدراسة أن تلك الأقنعة جعلت الأجواء مُظلمة، وسهّلت الاستغراق في الراحة عليهم، رغم الظروف العسـ.ـكرية المحيطة.

ساسة بوست