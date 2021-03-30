يلي  جينر ترتدي علمي لبنان والمغرب

المستقلة/- ضمن إطار الحملة التي بادر الى اطلاقها عارض الازياء و مصمم الجرافيك المغربي يوسف شريبة لمكافحة فيروس كورونا و حث الناس على ارتداء القناع الطبي و تصميم عدد من الاقنعة التي تضمنت وجوه نجوم لامعين في الوطن العربي و أعلام بلدان مثل لبنان و المغرب و مصر ، قامت النجمة العالمية كايلي جينر باللجوء الى تطبيق الاقنعة و إرتداء قناع عليه علمي لبنان و المغرب في خطوة لافتة تخرج الى العلن للمرة الاولى على مستوى تعاملها مع البلدان العربية .

كايلي نشرت فيديو على صفحتها في موقع ( إنستغرام ) تضع فيه قناع عليه علم لبنان و المغرب في مبادرة للتعبير عن حبها للبلدين و التضامن مع حملة التشجيع على إرتداء الاقنعة الطبية لمكافحة فيروس كورونا .

و علق يوسف شريبة على هذه الخطوة بالقول : يسعدني كثيراً أن تقوم نجمة عالمية باختيار تصاميمي التي لاقت استحسان مجموعة من النجوم في الوطن العربي و ربما لم أتوقع هذه اللفتة المميزة من نجمة بحجم جينر التي شكرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي و أكدت أعتزازي بثقتها.

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