#يسقط_النقاب يغزو تويتر السعودية

المستقلة /- بأكثر من 26 ألف تغريدة، تصدر “النقاب” حديث رواد التويتر في المملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشأت نقاشات محتدمة عبر وسم “يسقط النقاب”  بين مؤيدٍ لمطالب إلغاء النقاب في السعودية، وبين رافض لها، حيث أكد البعض ان قرار ارتداء النقاب أو خلعه حرية الشخصية ولا يحق التدخل فيه من قبل الآخرين، مستندين للحديث الشريف “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته”.

في حين انتقد القسم الآخر من المغردين هذه المطالبات بإعتبارها انتهاكًا للحجاب الإسلامي، وتجاوزًا للحدود الشرعية، كما انها تنافي الأعراف في السعودية، وأكدوا انالتمسك بالمبادئ والأحكام الشرعية في لبس الحجاب، لا يعارض الطموح والنجاح.

وأكدت بعض الفتيات عبر التغريدات اصرارهن على ارتداء النقاب حتى لو تم منع بيعه في الأسواق.

 

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