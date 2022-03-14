يسرا: نفسي أتجوز عادل إمام وتثير الجدل بتصريحات حساسة

المستقلة /-كشفت الفنانة المصرية يسرا في البرنامج الكوميدي الساخر ” الدوبلكس” الذي تقدمه أبلة فاهيتاعلى قناة ON، عن الكثير من تفاصيل حياتها الشخصية، وعلاقتها بزوجها، وعن أقرب نجمات الوسط الفني بالنسبة لها.

كما تحدثت يسرا عن الفنان المصري عادل امام الذي تمنت الزواج منه، مؤكدة بأنها ما كانت لترفضه لو تقدم لها، وقالت: “نجحت من خلال ظهوري مع عادل إمام، وهو الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي”..ولو كان إتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه”، وأشارت الفنانة ان الدويتو الذي قام به الثنائيه مازال حيًا، بالإضافة إلى 17 فيلم عملا به سويًا”.

وأردفت يسرا ان الزعيم يجعل الناس سعيدة بخفة دمه وروحه الجميلة، وعشرته حلوة، مؤكدة ان هناك كيمياء بينهما في جميع الأفلام، “وعندما أنظر له أرتاح وأفرح، وهو يجعلني أمثل بمزاج”، وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها يسرا عن علاقتها بعادل إمام وأمنيتها الزواج منه، حيث سبق وصرحت بذلك عبر برامج مختلفة، وكل مرة تثير الجدل عبر مواقع التواصل.

هذا وتعرضت يسرا، لموقف محرج خلال برنامج أبلة فاهيتا، حيث سألت الدمية الشهيرة: “لو كنتي راجل تتجوزي مين؟” فضحكت يسرا، وأكدت انها كانت ستتزوج سعاد حسني ومديحة كامل ونادية لطفي، كما رفضت يسرا الإجابة عن بعض الأسئلة في البرنامج منها أكثر ممثل تكره رائحه عطره، وأكثر ممثلة من صديقاتها ترى أن ذوقها في الملابس سيء وعن أكثر فيلم تندم على بطولته.

وعلى صعيد آخر يعد مسلسل «حرب أهلية» آخر أعمال يسرا بجانب باسل خياط، أروى جودة، محمود حجازي، وعدد آخر من الفنانين.