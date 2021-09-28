يسرا تهين وتتشمت بـ “ياسمين عبدالعزيز” بعد شفائها بطريقة صادمة

المستقلة /- في وقت كانت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تخرج من أزمتها الصحية، تعرضت للإهانة من الممثلتين يسرا وإلهام شاهين على العلن.

ياسمين عبد العزيز وصلت في الساعات الماضية إلى مصر بعد فترة صعبة من مرضها لتجد يسرا وإلهام شاهين توجهان لها إهانة قاسية.

الفنانة يسرا وإلهام حضرتا حفل عيد ميلاد ريهام حجاج زوجة طليق ياسمين والتي هاجمتها قبل فترة وحاولت إغاظتها بعد ارتباطها مع زوجها.

واعتبر البعض أن ما فعلته يسرا وإلهام بمثابة إهانة كبيرة لـ ياسمين ولم تحترما الفترة الصعبة التي كانت تمر بها في الشهرين الأخيرين.

الجدير بالذكر ان الفنانة ياسمين عبدالعزيز تعرضت لوعكة صحية شديدة مؤخرا تسببت بدخولها العناسة الحثيثة بعد اجرائها عملية جراحية في الرحم.

حيث كشفت مصادر اعلامية ان الطبيب المختص بعلاج الفنانة ياسمين عبدالعزيزاستئصل جزء من الامعاء عن طريق الخطأ.

نذكر ان الفنانة ياسمين عبدالعزيز خرجت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب طويل من داخل المستشفى في سويسرا برفقة الطاقم الطبي الذي أشرف على علاجها وبعثت برسائل حب وشكر لجمهورها الحبيب الذي وقف الى جانبها في محنتها الصعبة.