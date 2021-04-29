يزن الجبوري محذرا .. المعارك في الوسط السني ستصل الى طحن العظام

المستقلة /- حذر القيادي في حزب “وطن” يزن الجبوري، من ان المعارك السياسية في الوسط السني في الانتخابات المقبلة ستصل الى طحن العظام.

وقال الجبوري في حوار تابعته المستقلة اليوم الخميس، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم تكن لديه مشكلة مع صقور صلاح الدين، بل لديه مشكلة مع مثنى السامرائي ولا يريد له التضخم”، مبينا أن “محافظ صلاح الدين من تحالفنا استهدافا لمثنى السامرائي”.

وأضاف أن “الانتخابات النيابية المقبلة ستكون صعبة وستفرز منها قوى جديدة”، مشيرا الى أن “المعارك السياسية في الوسط السني في الانتخابات المقبلة ستصل الى طحن العظام”.

ولفت الجبوري الى أن “الإفراج عن جمال الكربولي أمر مستبعد”، موضحا أن “أبو مازن وطرف شيعي قد يعتقلان على طريقة جمال الكربولي”.

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