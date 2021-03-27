يحتفي بأول طبيبة في تونس والمغرب العربي

المستقلة/-  احتفى”غوغل” محرك البحث الأول في الإنترنت ،اليوم السبت، ذكرى أول طبيبة في تونس والمغرب العربي كله توحيدة بن الشيخ.

وكتب غوغل إنه يحتفل اليوم بالطبيبة ومحرر المجلة والناشطة الاجتماعية توحيدة بن الشيخ، التي تعتبر أول طبيبة في تونس والمغرب العربي كله.

واوضح أن بن الشيخ رائدة نسوية داخل المجال الطبي وخارجه، إذ ساهمت في حصول النساء على رعاية صحية أفضل.

وفي الـ27 من آذار/مارس عام 2020، أصدرت الحكومة التونسية ورقة نقدية من فئة 10 دنانير تحمل صورة للطبيبة الراحلة، ولذلك يحتفل غوغل بهذه المناسبة.لتكون المرة الأولى في العالم التي تظهر فيها طبيبة على ورقة نقدية.

ولدت توحيدة بن الشيخ في تونس في الـ2 من كانون الثاني/يناير عام 1909، في العاصمة تونس، وبدعم من والدتها أصبحت في عام 1928، أول فتاة تحصل على شهادة الثانوية العامة.

ولم تتوقف توحيدة عند هذا الحد، إذ نالت شهادة في الطب من باريس عام 1936، وهي أول شهادة تحصل عليها امرأة تونسية.

وعادت توحيدة بن الشيخ إلى تونس، حيث فتحت عيادة مجانية تخصصت في تقديم الرعاية للنساء والحوامل.

وأصبحت رئيسة قسم الولادة في مستشفى شارل نيكول بالمدينة عام 1955.

وفي السبعينيات، أسست أول عيادة لتنظيم الأسرة في تونس، وساهمت العديد من المنظمات النسائية وأسست مجلة “ليلى”، وهي أول مجلة نسائية باللغة الفرنسية في البلاد، إلى أن توفيت في 5 كانون الاول/ديسمبر عام 2010.

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