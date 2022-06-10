يحتفل غوغل اليوم بسيدة عربية فمن هي؟

المستقلة /- يحتفل غوغل اليوم الجمعة، بالدكتورة الراحلة رائدة الطب ​سنية حبوب​، والتي تعتبر واحدة من أوائل الطبيبات في لبنان اللواتي الهمن عدد كبير من الفتيات والنساء اللبنانيات للحصول على التعليم.

ويصادف اليوم العاشر من حزيران، يوم تخرج سنية حبوب من كلية الطب في الولايات المتحدة عام 1931، حيث حصلت على شهادتها الطبية في أمراض النساء والتوليد من كلية الطب النسائية في ولاية بنسلفانيا، وتكريمًا لنجاحها، تم تخصيص منحة دراسية باسمها.

وكرمت الحكومة اللبنانية الدكتورة سنية، بعد خمسين عامًا من الخدمة الطبية، بميدالية الصحة الاستحقاق عام 1982 وأطلقت عليها اسم أحد شوارع بيروت.

الدكتورة سنية حبوب مواليد سنة 1901 في العاصمة اللبنانية بيروت، والدها كان يعمل تاجرًا للجلود، ووالدتها من أصول تركيا، وحرصت والدة سنية أن تكمل تعليمها، لتلتحق سنية بالكلية الأمريكية للبنات ومن ثم الجامعة الأميركية في بيروت، ثم قررت الحصول على شهادة طبية في الولايات المتحدة، لأن النساء لم يكن يتم قبولهن في البرنامج الطبي بالجامعة الأمريكية في ذلك الوقت.

في عام 1931، تخرجت حبوب من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، لتكون الخريجة العربية الوحيدة في الكلية، وبقيت الدكتورة في الولايات المتحدة عام 1932 لمزيد من التدريب في أمراض النساء والتوليد.

 

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