يجب إزالة هذا التطبيق من الهاتف فورا ..بعد اكتشاف تسريبات

يجب إزالة هذا التطبيق من الهاتف فورا ..بعد اكتشاف تسريبات

المستقلة /- يقوم تطبيق SuperVPN بالتجسس على الهواتف الذكية وسرقة البيانات الشخصية، بحسب مجلة “فوربس” الأمريكية.

وحذر الخبير التقني الأمريكي زاك دومفان، من تطبيق SuperVPN مشددا على ضرورة إزالته من الهاتف فوراً.

وقال الخبير: تم تحميل هذا التطبيق أكثر من 100 مليون مرة، دون علم المستخدمين أنه يبيع بياناتهم الشخصية وأسماء جهات الاتصال وعناوين البريد الإلكتروني وتفاصيل الدفع، وحتى نوع ونظام تشغيل الجهاز، لمنتديات القرصنة.

وطالب بحذف برنامجي GeckoVPN وChatVPN، بعد اكتشافه أن التسريبات تضمنت معلومات مفصلة عن 21 مليون مستخدم. ونصح دومفان بتحميل البرامج الموثوقة، وعدم استخدام خدمات VPN المجانية.