يتناول اللحوم النيئة لمدة 78 يوماً والنتيجة؟

المستقلة /- تحدى رجل أمريكي نفسه بشكل صادم لأكل اللحوم النيئة فقط لمدة 78 يومًا لمعرفة ما إذا كان سينجو أم لا.

ويقول الرجل إنه كان يتبع نظاماً غذائياً نباتياً في السابق، لكنه بدأ يعاني من مشاكل صحية بسببه، لذلك بدأ بتدريب معدته على هضم اللحوم غير المطهية، بالإضافة ‘لى حليب الحيوانات النيئ والبيض النيئ.

وتشمل وجباته المفضلة صدور الدجاج وشرائح اللحم وسمك أبو سيف، وقد تمكن حتى الآن من تجنب التسمم الغذائي الحاد، لكن الأمر المثير للقلق هو أنه يخاطر باحتمال التقاط الإشريكية القولونية والسالمونيلا والشيجيلا. كما أنه يواجه مشاكل صحية أخرى في حال توقف عن تناول الفاكهة والخضروات، بما في ذلك الإمساك والبواسير وحتى الاسقربوط.

ونشر الرجل صورًا مثيرة للاشمئزاز وهو يعض اللحم النيء، وقد جمع المتابعين عبر الإنترنت وهم ينتظرون ليروا آثار نظامه الغذائي الغريب. وتضم صفحته على إنستغرام نحو 63 ألف متابع.

وأوضح الرجل أن نظام رجل الكهوف الذي يتبعه يتضمن تناول كبد البقر وحليب الإبل وتمزيق شريحة لحم بأسنانه، وأوضح “لا يوجد مضغ، يمكنك ببساطة وضع لحم البقر في فمك وابتلاعه”.

وورداً على سؤال من أحد المتابعين عن شعوره، أكد “جيد، أحب ذلك حتى الآن ولا أجد أي سبب للتوقف، ولكن لا توجد تغييرات جنونية في كلتا الحالتين”. وفي يومه الأربعين، كشف أنه كان قادرًا على تناول رطل من اللحم المفروم في خمس دقائق فقط، وهي واحدة من المفضلة لديه.

واعترف الرجل بأن اللحوم المطبوخة “مذاقها أفضل قليلاً”، وبالنسبة لأولئك المهتمين بمدى محدودية نظامه الغذائي، أوضح أنه يأكل أحيانًا البطاطس والأرز والدجاج المطبوخ، وقال إن مشاكله الصحية قد تلاشت منذ الشروع في نظامه الغذائي الجديد.

يذكر أن الأطباء يحذرون عموماً من أن تناول الكثير من اللحوم النيئة أمر خطير إذا لم تكن متأكدًا من جودتها وما هي البكتيريا التي قد تكمن بداخلها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.