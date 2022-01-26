يبلغ ملايين الدولارات.. الأمريكية كاردي بي تنال تعويضاً في قضيّة تشهير

المستقلة/- حصلت مغنية الراب الأميركية كاردي بي على تعويض بقيمة 4 ملايين دولار، في دعوى تشهير رفعتها ضد صاحبة مدونّة الكترونية وصفت المغنّية بأنها “مومس”، مدمنة على الكوكايين ومصابة بالهربس.

وتقدّمت النجمة البالغة 29 عاماً، واسمها الحقيقي بلكاليس ألمانزار، بشكوى ضد الـ”يوتيوبر” تاشا كاي المتخصصة في أخبار المشاهير، وذلك لنشرها “شائعات مغرضة” ومعلومات “مهينة” في نحو 20 مقطع فيديو، وفق محضر الشكوى.

واستردت كاردي بي كذلك قيمة المصاريف الطبية البالغة قيمتها 25 ألف دولار، والتكاليف القانونية البالغة 1,3 مليون دولار. وكانت تاشا كاي أكدت في منشوراتها التي حصدت ملايين المشاهدات عبر يوتيوب، أنّ النجمة الأميركية ستنجب أطفالاً في المستقبل يعانون من مشاكل ذهنية.

وحققت كاردي بي المولودة في برونكس بنيويورك شهرة واسعة من خلال أغانٍ أبرزها “بوداك يلوو” و”أي لايك إت” و”موناي”. واتُّهمت المغنّية بالتورّط في شجار وقع داخل نادي تعرّ في منطقة كوينز بنيويورك.

 

المصدر: يورونيوز

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