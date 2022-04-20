يالصور..ماغي بوغصن تغامر مع عالم نور فتح الله

المستقلة/-برزت الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن بحضورها اللافت في الجزء الثاني من مسلسل ( للموت ) الذي تجسد بطولته الى جانب عدد من المع نجوم الدراما العربية ، لكن لمسات مصممة الازياء اللبنانية _ العالمية نور فتح الله كانت حاضرة في ظهور ماغي التي أختارت من تصاميمها ما يليق بالشخصية التي تقدمها في العمل المشار اليه خصوصاً الثوب الاسود و الابيض .

ماغي خدمت دورها شكلاً و مضموناً اما فتح الله فقد اضافت الى رصيدها تعاوناً خاصاً ضاعف من نسبة خصوصيتها و قوة حضورها بين النجوم الذين تعاونت معهم و ابرزهم كارول سماحة، رحمة رياض، نجوى كرم، بلقيس، وعد، نسرين طافش وسيف نبيل و غيرهم .

لا شك ان نور بدأت بالوصول بقوة الى ثقة النجوم ليس في لبنان و حسب إنما على مستوى الوطن العربي .

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