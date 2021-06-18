ياسمين نيار : هاني شاكر ظلمني

المستقلة/- بعد الازمة التي حصلت بين الفنانة الجزائرية التي تحمل الجنسية السويسرية ياسمين نيار و الفنان المصري عصام كاريكا الذي أتهمته بالتحرش بها عند وجودها في مصر و عدم الإيفاء بوعوده حول أغنية ( الواد الحريف ) التي سددت له جزء من ثمنها و رفض بعدها أعطائها العمل المشار اليه و لم يعيد اليها نقودها .

كاريكا عاد و هاجم ياسمين في بعض وسائل الاعلام وهي قررت الرد على تصريحاته التي وصفتها بالمغلوطة و قالت : حتى الان لم يتوقف عن التجني ربما في فترة الركود يريد لفت الانتباه اليه بعد أن أحتل أسمي ( ترند ) مواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة .

تابعت : لن أعطيه فرصة أستغلال الرواج الذي احققه في المرحلة الحالية و انا كنت راهنت على دعوى قضائية رفعتها في مصر و ناشدت نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر الذي رفض الاستماع لي بعد التواصل معه عبر الهاتف و فوجئت بقرار البراءة الذي أصدره بحق كاريكا و بالتالي ظلمني به و ضاعت حقوقي المالية و المعنوية .

ختمت : هاني شاكر ظلمني و كنت وضعت رهاني على انصافه .