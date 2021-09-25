ياسمين عبد العزيز تتصدر حديث المتابعين بعد هذا الوداع المثير للجدل

المستقلة /- عبر خاصية الستوري على حسابها في انستغرام، نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​، مقطع فيديو من شرفة بيتها بالقاهرة بعد عودتها الى مصر، وانتهاء فترة علاجها التي قضتها في سويسرا منذ أسابيع.

كما نشرت ياسمين صورة لباب غرفتها بالمستشفى في سويسرا، ورقمها 418، التي مكثت فيها بالفترة الماضية ، وعلقت عليها برمز الوداع، تلميحا لانتهاء الفترة الصعبة التي قضتها في المستشفى.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو والصور التي نشرتها ياسمين عبد العزيز، وأعادوا نشرها عبر صفحاتهم، وعبروا عن سعادتهم بعودة ياسمين عبد العزيز لمحبيها، وانتهاء الفترة الصعبة التي مرت بها، متمنين لها الصحة والسلامة.

يذكر انه انتشرت مؤخرا صورتان لياسمين عبد العزيز من أحدث ظهور لها بعد شفائها، برفقة زوجها أحمد العوضي، وظهرت بالصورة من دون مكياج، وبدت ملامح التعب على وجهها، وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير.