ياسمين عبد العزيز تتصدر حديث المتابعين بعد هذا الوداع المثير للجدل

المستقلة /- عبر خاصية الستوري على حسابها في انستغرام، نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​، مقطع فيديو من شرفة بيتها بالقاهرة بعد عودتها الى مصر، وانتهاء فترة علاجها التي قضتها في سويسرا منذ أسابيع.

كما نشرت ياسمين صورة لباب غرفتها بالمستشفى في سويسرا، ورقمها 418، التي مكثت فيها بالفترة الماضية ، وعلقت عليها برمز الوداع، تلميحا لانتهاء الفترة الصعبة التي قضتها في المستشفى.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو والصور التي نشرتها ياسمين عبد العزيز، وأعادوا نشرها عبر صفحاتهم، وعبروا عن سعادتهم بعودة ياسمين عبد العزيز لمحبيها، وانتهاء الفترة الصعبة التي مرت بها، متمنين لها الصحة والسلامة.

يذكر انه انتشرت مؤخرا صورتان لياسمين عبد العزيز من أحدث ظهور لها بعد شفائها، برفقة زوجها أحمد العوضي، وظهرت بالصورة من دون مكياج، وبدت ملامح التعب على وجهها، وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

جائزة الآغا خان للعمارة تعلن عن أعضاء لجنة التحكيم العليا لدورة عام 2022

اخر الاخبار

ياسمين عبد العزيز تتصدر حديث المتابعين بعد هذا الوداع المثير للجدل

اخر الاخبار

كرة عملاقة تظهر من باطن الأرض تثير الذعر

اخر الاخبار

مع بداية الخريف .. احرص على تناول هذه الأطعمة للحماية من الفايروس

اخر الاخبار

مسببات السرطان في ثلاجتنا كل يوم .. التفاصيل

اخر الاخبار

2.2 مليون نسمة من سكان قطر حصلوا على اللقاح

اخر الاخبار

ميشال عون يؤكد رفض لبنان توطين الفلسطينيين وإدماج السوريين

اخر الاخبار

ميشال عون يؤكد رفض لبنان توطين الفلسطينيين وإدماج السوريين

اخر الاخبار

ماذا خلفت الحرب السورية خلال 10 سنوات؟

اخر الاخبار

سيناريوهات الرئاسات العراقية الثلاث المقبلة..!!

اخر الاخبار

بعد تشوهها نتيجة عملية تجميل ..عارضة أزياء تطلب تعويضا بملايين الدولارات

اخبار العراق

رابطة المصارف الخاصة تدعو الحكومة إلى التركيز على الاقتصاد الرقمي

اخبار العراق

في سابقة لم يشهدها العراق ..مرشح يتعهد للناخبين عند كاتب العدل

اخبار مصر

بنك مصر يحصل على أكبر قرض بتاريخه

اخر الاخبار

توصية لأول مرة وتحذير عاجل من الصحة العالمية

اخر الاخبار

السعودية تشهد أغرب حالة طلاق تتصدر الترند

اخر الاخبار

أنباء عن وفاة زوجة الفنان “حمادة هلال” بحادث سير