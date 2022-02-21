وُلدت بكلية واحدة ورحمين ودورتين شهريتين

المستقلة /- أصيبت أمريكية بفقر الدم مع ضبابية في المخ بسبب مرورها بدورتي حيض كل شهر بعدما ولدت برحمين.

وولدت آنا دوغلاس 40 عاماً، بكلية واحدة، والتهاب في الكبد، ويرقان، وجفاف شديد مع نزيف في المعدة، ومرت بدورتها الشهرية الأولى في العاشرة، وعانت من تقلصات مؤلمة وآلام في الحوض باستمرار.

ومراهقتها، لاحظت آنا أنها تعاني من تقلصات على جانبها الأيسر لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام قبل أن تؤثر التشنجات على جانبها الأيمن لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام أخرى.

وعندما عرضت حالتها على طبيبها تجاهل مخاوفها، وقال لها إنها مجرد فتاة عادية تعاني من تقلصات حيض سيئة.

وتقول آنا: “كان طبيبي رجلاً، وهو الذي أجرى المسحة الأولى في الخامسة عشرة، وقال إن عنق الرحم لم يكن مرئياً. لم يوجهني لمزيد من الاختبارات، وقال ببساطة إني فتاة تعاني من دورات شهرية سيئة”.

وبعد معاناتها من العقم في العشرينيات من عمرها، شخصت إصابتها رسميا برحم ديلفيس، رحم مزدوج وعنق رحم مزدوج،، وبطانة رحمية وأورام ليفية، وخضعت للعديد من العمليات الجراحية وأدوية العقم وفشلت محاولاتها في الحمل بالتلقيح الصناعي.

وفي نهاية 2020، كانت آنا على استعداد لاستئصال الرحم لأنها تعبت من الآلام التي عانتها على مدار ثلاثين عاماً، ولكنها غيرت رأيها وقررت بإجراء عملية استئصال الورم العضلي بروبوت بالمنظار بعد الحديث مع زوجها ووالدتها.

وبعد 8 أعوام، حملت آنا بشكل طبيعي، وهي اليوم في شهرها السادس بطفلها الثاني بعد عقم ثانوي، حسب ميرور البريطانية.