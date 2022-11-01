ويلز تقرر تغيير اسم منتخبها بعد المونديال

ويلز تقرر تغيير اسم منتخبها بعد المونديال

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية إنكليزية عن وجود نية لدى ويلز بتغيير اسم منتخبات كرة القدم في الفترة المقبلة، وبالتحديد بعد نهاية كأس العالم القادم في قطر 2022.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، والتي أكدت أن الاسم الجديد ليس جديدًا إنما يتم استخدامه بشكل واسع على النطاق المحلي هناك.

وأوضحت الصحيفة أن الاسم الجديد سيكون “كمري”، وهو الذي يعني ويلز باللغة الويلزية بالضبط كما هو الحال في أسماء بعض البلدان التي يتم تغييرها عند نطقها بلغة أجنبية.

وقال نويل موني رئيس الاتحاد الويلزي لكرة القدم: “يجب دائمًا أن يطلق على الفريق اسم كمري هكذا ندعوه هنا جميعًا”.

جدير بالذكر أن ويلز ستلعب في المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم رفقة منتخبات الولايات المتحدة وإيران وإنكلترا.