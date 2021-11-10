ولي العهد الاردني يلتقي شيخ الأزهر

المستقلة /- من المفترض أن يلتقي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، كما يزور قناة السويس في إطار استمرار زيارته إلى القاهرة، وسيُعقد مؤتمرٌ حول التعاون السياحي بين الأردن ومصر.

وأشار السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة الأربعاء، إن ولي العهد الأمير الحسين، “مهتم بالتعاون الاقتصادي والسياحي مع الجانب المصري، لذلك اصطحب معه وزراء ووفد رسمي لمناقشة جميع تفاصيل التعاون الثنائية بين البلدين”.

واكمل العضايلة أن أهمية زياردة ولي العهد إلى مصر تكمن بأنها أول زيارة عمل رسمية ثنائية، تضم تفاصيل عديدة جدا لولي العهد.

“ولي العهد سيزور قناة السويس لبحث التعاون الاقتصادي، وسيزور الأزهر لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الأردنية التي تهدف لدعم صورة الإسلام الحقيقية، وسيلتقي بابا الأقباط، حيث هناك خطة لتنظيم رحلات سياحية دينية للمملكة لأقباط مصر”، بحسب السفير. يلتقي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأربعاء شيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، كما يزور قناة السويس في إطار استمرار زيارته إلى القاهرة، وسيُعقد مؤتمرٌ حول التعاون السياحي بين الأردن ومصر.

وقال السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة الأربعاء، إن ولي العهد الأمير الحسين، “مهتم بالتعاون الاقتصادي والسياحي مع الجانب المصري، لذلك اصطحب معه وزراء ووفد رسمي لمناقشة جميع تفاصيل التعاون الثنائية بين البلدين”.

وأضاف العضايلة أن أهمية زياردة ولي العهد إلى مصر تكمن بأنها أول زيارة عمل رسمية ثنائية، تضم تفاصيل عديدة جدا لولي العهد.

“ولي العهد سيزور قناة السويس لبحث التعاون الاقتصادي، وسيزور الأزهر لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الأردنية التي تهدف لدعم صورة الإسلام الحقيقية، وسيلتقي بابا الأقباط، حيث هناك خطة لتنظيم رحلات سياحية دينية للمملكة لأقباط مصر”، بحسب السفير.

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