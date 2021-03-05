ولي العهد الأردني : القدس قضية شخصية للهاشميين

المستقلة /- قال ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الجمعة، إن القدس قضية شخصية للهاشميين.

وأضاف ولي العهد، خلال لقاء متلفز معه، بثه التلفزيون الأردني، أن فلسطين قضية الأردن الأولى، وخط أحمر عند كل أردني.

وأوضح ولي العهد، أن صمود الأردن، حالة تُدرس.

وأردف قائلا: “من الضروري أن نسأل أنفسنا؛ كيف سيكون شكل المستقبل الذي نريده، وما دور كل مسؤول ومواطن في بناء مجتمع أساسه الإنتاجية والعدالة والكفاءة”.

وختم ولي العهد قائلا: “بلدنا زاخر بالقدرات البشرية، ولدينا كل المكونات الأساسية للتقدم والمطلوب منا اليوم كلنا نشمر عن ايدينا ونشتغل مع بعض ايد وحدة، ويد الله مع الجماعة”.