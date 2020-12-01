شاهد.. وليد الشامي يطلق ” الي شردك ” بكلمات ولحن عراقيين

المستقلة.. أطلق الفنان العراقي وليد الشامي اغنية جديدة باللهجة العراقية تحت عنوان ” الي شردك ” ليظهر محافظة الفنان على تقديم الاعمال الغنائية العراقية من حيث الكلمة واللحن ،مسجلا نجاحا جديدا يضاف الى سلسلة من النجاحات التي قدمها خلال مشواره الفني .

وجاء في مطلع أغنية الي شردك

الي شردك .. درب الجابك يردك .. والمن جايني شعندك .. اجتني العافيه ببعدك .. الي شردك

ولا ودك .. ترد لقليبي شحدك .. لذيج ايامي شيردك .. نسيت همومي من بعدك .. ولا ودك

ياخي افهم .. قلبي اصلاً ولا مهتم .. نساك وبيك ما يحلم .. وعلى اشكالك ولا يندم .. الي شردك

” الي شردك ” من كلمات مشرف العتابي ، ألحان وغناء وليد الشامي ، توزيع ومكس وماستر حسام كامل ، تصميم الفيديو عمر جواد .

والفنان وليد الشامي من الأسماء التي لمعت في سماء الأغنية العراقية والعربية و تتلمذ على يد اكبر الأساتذة في العراق، و أصبح ملماً بالمقامات العراقية ، كما يستعد لإطلاق مجموعة من أغانيه الجديدة.