وليد الشامي يحيي حفلاً جماهرياً إستثنائياً في “إكسبو 2020 دبي”

المستقلة/-عاش زوار معرض “إكسبو 2020 دبي” ليلة موسيقية غنائية حملت الكثير من الفرح والحب على أنغام الفرقة الموسيقية لأغنيات الفنان العراقي وليد الشامي، الذي قدم على مسرح اليوبيل بالتعاون مع الياسري للإنتاج الفني مجموعة من أجمل أغنياته وسط تفاعل وغناء الجمهور الكبير الحاضر للحفل، والذي طالب بأغنيات متعددة طول فترة الحفل من أرشيف وليد الغني بالنجاحات.

وجاءت حفلة وليد الشامي ضمن سلسلة الحفلات الغنائية الناجحة والمتميزة حضوراً وتنظيماً في “إكسبو 2020” والذي تقوم بالتعاقد عليها مع الفنانين “الياسري للإنتاج الفني” بصفتها الجهة المخولة بالتوقيع مع الفنانين العرب، ليؤكد جماهيرية مجموعة من أغنياته التي نقلت الحفل لأجواء إستثنائية منها الأغنيات “أصلي، أحبه كلش و ذهب ذهب”، الى جانب العديد من الأغاني الأخرى المتنوعة الألحان بين العراقي والخليجي والعربي.

وقدم وليد الشامي شكره للجماهير الحاضر، وعلى التظيم الرائع لـ”إكسبو 2020 دبي” و للياسري للإنتاج الفنى على الجمهور المبذولة من أجل نجاح الحفل، مؤكداً سعادته بالإطلالة في المعرض العالمي الذي يقام على أرض الإمارات.

وكشفت “الياسري للإنتاج الفني” متمثلة برئيس مجلس إدارتها صلاح الياسري أنهم يستعدون لعرض مفاجأتهم المقبلة مع الفنان المصري محمد رمضان، الذي سيحيي حفلاً غنائياً في “إكسبو 2020 دبي” يوم 18 ديسمبر 2021، وسيتضمن الكثير من المفاجآت التي ستقدم خلال الحفل على خشبة المسرح، إلى جانب تجهيزهم وتعاقدهم مع الفنان المصري تامر حسني يوم 23 ديسمبر.