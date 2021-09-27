ولادة منزلية تفصل رأس طفل عن جسده بالسعودية

المستقلة /- لم تعلم مقيمة من الجنسية الباكستانية بمكة المكرمة أن محاولة ولادتها بمنزلها بعيداً عن المستشفى ستنتهي بفصل رأس الجنين عن الجسد؛ وهو ما استدعى نقلها للمستشفى لاستكمال عملية الولادة الفاشلة.

وتعود التفاصيل، كما حصلت عليها “سبق” من مصادر طبية؛ فإن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة استقبل يوم الأربعاء الماضي حالة ولادة لمقيمة من الجنسية الباكستانية حاولت أن تضع مولودها بالمنزل بعيداً عن المستشفى، وقد واجهت صعوبة في ولادتها؛ نظراً لوجود استسقاء في جسم الجنين؛ ما استدعى نقلها إلى المستشفى بهدف إسعافها بعد محاولة الولادة الفاشلة بمنزلها.

وعند مباشرة الحالة من قبل الفريق المناوب بالمستشفى؛ تبين بأن يد الطفل خارج الرحم، وتم تنويم الحالة بشكل عاجل، وتمت عملية الولادة بشكل طبيعي؛ فيما اتضح بعد الولادة بأن رأس الجنين غير موجود ” مفصول “، وعند سؤال ذويها أفادوا بأنه عند محاولة ولادتها بالمنزل تم فصل الرأس بالخطأ؛ واحضروا الرأس معهم للمستشفى.

وبدوره أبلغ المستشفى؛ الجهات الأمنية التي تولت التحقيق في الحادثة؛ فيما غادرت المرأة المستشفى وهي بصحة جيدة، وتم إيداع جسد ورأس الجنين في ثلاجة الموتى لحين استكمال إجراءات التحقيق.

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